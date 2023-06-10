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Россияне обстреляли 7 общин Сумской области: есть раненый и разрушения

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Россияне обстреляли 7 общин Сумской области: есть раненый и разрушения

133 взрыва за сутки прогремели в Сумской области / Фото: Суспільне

Захватчики били из минометов, гранатометов и артиллерии.

В пятницу, 9 июня, оккупанты обстреляли семь общин Сумской области. Зафиксировано 16 обстрелов и 133 взрыва.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА.

  • Юнакиевская община: артобстрел из САУ — 4 взрыва. Ранен 1 местный житель, поврежден частный жилой дом, хозяйственное сооружение, гараж.
  • Новослободская община: минометный обстрел – 7 взрывов.
  • Белопольская община: враг бил из минометов, гранатометов и артиллерии – 69 взрывов.
  • Великописаревская община: россияне били из миномета, также зафиксирован артобстрел — 12 взрывов.
  • Миропольская община: обстрел из миномета – 4 взрыва.
  • Краснопольская община: атака из минометов и артиллерии — 34 взрыва.
  • Шалыгинская община: враг сбросил 3 мины.

Ранее мы сообщали, что в Херсонской области произошел "прилет" по оккупантам в Геническом районе. "Не выдержали стены" столовой на базе отдыха "Экспресс", которую оккупанты превратили в свои казармы.

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Дата публикации
Просмотры
366
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