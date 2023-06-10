Россияне обстреляли 7 общин Сумской области: есть раненый и разрушения

Захватчики били из минометов, гранатометов и артиллерии.
В пятницу, 9 июня, оккупанты обстреляли семь общин Сумской области. Зафиксировано 16 обстрелов и 133 взрыва.
Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА.
- Юнакиевская община: артобстрел из САУ — 4 взрыва. Ранен 1 местный житель, поврежден частный жилой дом, хозяйственное сооружение, гараж.
- Новослободская община: минометный обстрел – 7 взрывов.
- Белопольская община: враг бил из минометов, гранатометов и артиллерии – 69 взрывов.
- Великописаревская община: россияне били из миномета, также зафиксирован артобстрел — 12 взрывов.
- Миропольская община: обстрел из миномета – 4 взрыва.
- Краснопольская община: атака из минометов и артиллерии — 34 взрыва.
- Шалыгинская община: враг сбросил 3 мины.
Ранее мы сообщали, что в Херсонской области произошел "прилет" по оккупантам в Геническом районе. "Не выдержали стены" столовой на базе отдыха "Экспресс", которую оккупанты превратили в свои казармы.
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