Россияне обстреляли 7 общин Сумской области: есть раненый и разрушения

Захватчики били из минометов, гранатометов и артиллерии.

В пятницу, 9 июня, оккупанты обстреляли семь общин Сумской области. Зафиксировано 16 обстрелов и 133 взрыва.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА.

Юнакиевская община: артобстрел из САУ — 4 взрыва. Ранен 1 местный житель, поврежден частный жилой дом, хозяйственное сооружение, гараж.

Новослободская община: минометный обстрел – 7 взрывов.

Белопольская община: враг бил из минометов, гранатометов и артиллерии – 69 взрывов.

Великописаревская община: россияне били из миномета, также зафиксирован артобстрел — 12 взрывов.

Миропольская община: обстрел из миномета – 4 взрыва.

Краснопольская община: атака из минометов и артиллерии — 34 взрыва.

Шалыгинская община: враг сбросил 3 мины.

Ранее мы сообщали, что в Херсонской области произошел "прилет" по оккупантам в Геническом районе. "Не выдержали стены" столовой на базе отдыха "Экспресс", которую оккупанты превратили в свои казармы.