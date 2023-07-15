Россияне обстреляли 8 общин Сумской области: есть повреждения

Захватчики били из минометов, гранатометов, артиллерии и не только.

В пятницу, 14 июля, оккупанты обстреляли 8 общин Сумской области. Зафиксировано 110 взрывов и 18 обстрелов.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА.

Новослободская община: обстрел из минометов и артиллерии (29 взрывов). Повреждены 2 частных дома.

Хотинская община: минометные обстрелы (16 взрывов). Повреждены 2 комбайна и 2 трактора.

Краснопольская община: минометный и артиллерийский обстрелы (11 взрывов).

Срединно-будская община: россияне били из минометов (16 взрывов). Повреждены три жилых дома.

Дружбовская община: обстрел из РСЗО (5 взрывов).

Глуховская община: минометный обстрел (18 взрывов).

Белопольская община: гранатометный обстрел (6 взрывов).

Эсманская община: минометный обстрел (3 взрыва).

Напомним, что командующий Сил обороны Таврийского направления генерал Александр Тарнавский заявил, что контрнаступление ВСУ идет не так быстро, как хотелось бы, из-за мощной подготовки армии РФ к обороне.