Россияне обстреляли 8 общин Сумской области: есть повреждения

Захватчики били из минометов, гранатометов, артиллерии и не только.
В пятницу, 14 июля, оккупанты обстреляли 8 общин Сумской области. Зафиксировано 110 взрывов и 18 обстрелов.
Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА.
- Новослободская община: обстрел из минометов и артиллерии (29 взрывов). Повреждены 2 частных дома.
- Хотинская община: минометные обстрелы (16 взрывов). Повреждены 2 комбайна и 2 трактора.
- Краснопольская община: минометный и артиллерийский обстрелы (11 взрывов).
- Срединно-будская община: россияне били из минометов (16 взрывов). Повреждены три жилых дома.
- Дружбовская община: обстрел из РСЗО (5 взрывов).
- Глуховская община: минометный обстрел (18 взрывов).
- Белопольская община: гранатометный обстрел (6 взрывов).
- Эсманская община: минометный обстрел (3 взрыва).
Напомним, что командующий Сил обороны Таврийского направления генерал Александр Тарнавский заявил, что контрнаступление ВСУ идет не так быстро, как хотелось бы, из-за мощной подготовки армии РФ к обороне.
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