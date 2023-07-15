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Россияне обстреляли 8 общин Сумской области: есть повреждения

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Россияне обстреляли 8 общин Сумской области: есть повреждения

Оккупанты обстреляли Сумщину / Фото: Суспільне

Захватчики били из минометов, гранатометов, артиллерии и не только.

В пятницу, 14 июля, оккупанты обстреляли 8 общин Сумской области. Зафиксировано 110 взрывов и 18 обстрелов.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА.

  • Новослободская община: обстрел из минометов и артиллерии (29 взрывов). Повреждены 2 частных дома.
  • Хотинская община: минометные обстрелы (16 взрывов). Повреждены 2 комбайна и 2 трактора.
  • Краснопольская община: минометный и артиллерийский обстрелы (11 взрывов).
  • Срединно-будская община: россияне били из минометов (16 взрывов). Повреждены три жилых дома.
  • Дружбовская община: обстрел из РСЗО (5 взрывов).
  • Глуховская община: минометный обстрел (18 взрывов).
  • Белопольская община: гранатометный обстрел (6 взрывов).
  • Эсманская община: минометный обстрел (3 взрыва).

Напомним, что командующий Сил обороны Таврийского направления генерал Александр Тарнавский заявил, что контрнаступление ВСУ идет не так быстро, как хотелось бы, из-за мощной подготовки армии РФ к обороне.

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Дата публикации
Просмотры
187
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