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Россияне обстреляли 8 общин Сумской области: есть повреждения

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Россияне обстреляли 8 общин Сумской области: есть повреждения

Оккупанты обстреляли приграничье Сумщины / Фото: Сумская ОВА

Захватчики продолжают терроризировать приграничные населенные пункты Украины.

В субботу, 15 июля, оккупанты обстреляли 8 общин Сумской области. Зафиксировано 137 взрывов и 16 обстрелов.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА.

  • Краснопольская община: артиллерийские обстрелы (27 взрывов). Повреждены три частных жилых дома, нежилое здание предприятия, внутридомовой газопровод, гараж.
  • Новослободская община: россияне сбросили взрывчатку с БПЛА (1 взрыв).
  • Белопольская община: враг бил из минометов, гранатометов и артиллерии (49 взрывов). Также с самолета произведены пуски НАР (5 взрывов).
  • Зноб-Новгородская община: минометный обстрел (9 взрывов).
  • Эсманская община: артиллерийский обстрел (5 взрывов), также россияне сбросили взрывчатку с БпЛА (2 взрыва).
  • Хотинская община: минометный обстрел (20 взрывов).
  • Николаевская община: минометный обстрел (3 взрыва).
  • Юнакиевская община: россияне сбросили 16 мин.

Ранее мы сообщали, что оккупанты обстреляли Запорожскую область, вражеский снаряд попал в административное здание.

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Дата публикации
Просмотры
13
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