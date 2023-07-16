Россияне обстреляли 8 общин Сумской области: есть повреждения

В субботу, 15 июля, оккупанты обстреляли 8 общин Сумской области. Зафиксировано 137 взрывов и 16 обстрелов.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА.

Краснопольская община: артиллерийские обстрелы (27 взрывов). Повреждены три частных жилых дома, нежилое здание предприятия, внутридомовой газопровод, гараж.

Новослободская община: россияне сбросили взрывчатку с БПЛА (1 взрыв).

Белопольская община: враг бил из минометов, гранатометов и артиллерии (49 взрывов). Также с самолета произведены пуски НАР (5 взрывов).

Зноб-Новгородская община: минометный обстрел (9 взрывов).

Эсманская община: артиллерийский обстрел (5 взрывов), также россияне сбросили взрывчатку с БпЛА (2 взрыва).

Хотинская община: минометный обстрел (20 взрывов).

Николаевская община: минометный обстрел (3 взрыва).

Юнакиевская община: россияне сбросили 16 мин.

Ранее мы сообщали, что оккупанты обстреляли Запорожскую область, вражеский снаряд попал в административное здание.