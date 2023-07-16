Россияне обстреляли 8 общин Сумской области: есть повреждения

Захватчики продолжают терроризировать приграничные населенные пункты Украины.
В субботу, 15 июля, оккупанты обстреляли 8 общин Сумской области. Зафиксировано 137 взрывов и 16 обстрелов.
Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА.
- Краснопольская община: артиллерийские обстрелы (27 взрывов). Повреждены три частных жилых дома, нежилое здание предприятия, внутридомовой газопровод, гараж.
- Новослободская община: россияне сбросили взрывчатку с БПЛА (1 взрыв).
- Белопольская община: враг бил из минометов, гранатометов и артиллерии (49 взрывов). Также с самолета произведены пуски НАР (5 взрывов).
- Зноб-Новгородская община: минометный обстрел (9 взрывов).
- Эсманская община: артиллерийский обстрел (5 взрывов), также россияне сбросили взрывчатку с БпЛА (2 взрыва).
- Хотинская община: минометный обстрел (20 взрывов).
- Николаевская община: минометный обстрел (3 взрыва).
- Юнакиевская община: россияне сбросили 16 мин.
Ранее мы сообщали, что оккупанты обстреляли Запорожскую область, вражеский снаряд попал в административное здание.
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