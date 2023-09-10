Россияне обстреляли авто с волонтерами в Донецкой области: двое иностранцев погибли

Автомобиль ехал из Славянска в сторону Бахмута.

В Донецкой области вблизи прифронтового Времен Яра под обстрел попали иностранные волонтеры, двое из них погибли, еще двое — получили ранения.

Об этом говорится на странице организации Road2Relief в Instagram.

Как отметили в организации, утром в субботу, 9 сентября, четверо волонтеров на микроавтобусе отправились из Славянска в село Ивановское в направлении Бахмута, чтобы оценить потребности мирных жителей. От прямого попадания автомобиль опрокинулся и загорелся.

"В машине находились немецкий медицинский волонтер Рубен Мавик, шведский волонтер Йохан Матиас Тир, волонтер из Канады Энтони "Тонко" Игнат и испанская волонтер и директор организации Road2Relief Эмма Игуаль", — говорится в сообщении.

В настоящее время двое раненых волонтеров находятся в больницах в стабильном состоянии.

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Энтони "Тонко" погибшему Игнату было 58 лет. Он был гражданином Канады и имел словацкое происхождение.

Тонко жил в провинции Онтарио и работал там разнорабочим. В 2022 году мужчина продал свой грузовик и приехал в Украину, чтобы помогать людям здесь на фоне полномасштабной войны.

Он помогал беженцам на польской границе, доставлял гуманитарную помощь, эвакуировал людей, ремонтировал школы и отстраивал дома.

Еще одна волонтерша, которую считали пропавшей без вести, Эмма, тоже погибла. Испанские власти подтвердили гибель в Украине 32-летней волонтерки Эммы Игуаль. В МИДе страны отметили, что ждут "заверенного подтверждения от украинских властей".

Напомним, в Украине на войне погиб 31-летний британский доброволец Джордан Чедвик. Его тело обнаружили в водоеме с завязанными за спиной руками.

Кроме того, стало известно, что британский доброволец Сэмюэл Ньюи погиб в бою против российских кафиров, воюя вместе с украинскими силами.

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