Россияне обстреляли авторынок и дома в Херсоне: есть погибшие, много раненых

Всего по области оккупанты ударили почти 80 раз.
Российские оккупанты за минувшие сутки 2 января обстреляли территорию Херсонщины 79 раз. Оккупанты убили двух человек и ранили еще девять.
Об этом утром 3 января сообщил Ярослав Янушевич, глава Херсонской ОВА.
Войска РФ традиционно били по мирным населенным пунктам области. Обстреливали их оккупанты из артиллерии, РСЗО, минометов и танков.
Херсон армия РФ атаковала 32 раза. Вражеские снаряды попали в авторынок, коммунальное предприятие, частные и многоквартирные дома.
Из-за российских обстрелов за прошедшие сутки погибли 2 человека, 9 жителей Херсонщины получили ранения разной степени тяжести.
Обстрелы Херсона
После того, как Херсон был освобожден украинскими защитниками от оккупантов РФ, путинские войска бомбят область и областной центр.
В новогоднюю ночь в результате очередного обстрела РФ пострадали 13-летний Ярослав и его 12-летняя сестра. Мальчик попал во вражеский обстрел дважды подряд.
Оккупанты обстреляли областную детскую клиническую больницу, выпустив примерно семь снарядов по заведению в первые минуты января. Это единственное медицинское учреждение в Херсоне, где дети могут получить и получают круглосуточную помощь врачей.
Утром 2 января россияне атаковали центр Берислава – обстреляли городской рынок.
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