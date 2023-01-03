Россияне обстреляли авторынок и дома в Херсоне: есть погибшие, много раненых

Всего по области оккупанты ударили почти 80 раз.

Российские оккупанты за минувшие сутки 2 января обстреляли территорию Херсонщины 79 раз. Оккупанты убили двух человек и ранили еще девять.

Об этом утром 3 января сообщил Ярослав Янушевич, глава Херсонской ОВА.

Войска РФ традиционно били по мирным населенным пунктам области. Обстреливали их оккупанты из артиллерии, РСЗО, минометов и танков.

Херсон армия РФ атаковала 32 раза. Вражеские снаряды попали в авторынок, коммунальное предприятие, частные и многоквартирные дома.

Из-за российских обстрелов за прошедшие сутки погибли 2 человека, 9 жителей Херсонщины получили ранения разной степени тяжести.

Обстрелы Херсона

После того, как Херсон был освобожден украинскими защитниками от оккупантов РФ, путинские войска бомбят область и областной центр.

В новогоднюю ночь в результате очередного обстрела РФ пострадали 13-летний Ярослав и его 12-летняя сестра. Мальчик попал во вражеский обстрел дважды подряд.

Оккупанты обстреляли областную детскую клиническую больницу, выпустив примерно семь снарядов по заведению в первые минуты января. Это единственное медицинское учреждение в Херсоне, где дети могут получить и получают круглосуточную помощь врачей.

Утром 2 января россияне атаковали центр Берислава – обстреляли городской рынок.

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