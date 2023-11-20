Россияне обстреляли автостоянку в Херсоне: погибли два водителя (фото)

Оккупанты ударили с самого утра.

Сегодня 20 ноября российская армия обстреляла автостоянку частного транспортного предприятия в Херсоне.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

От вражеского удара погибли два водителя, еще один человек получил раненый. Повреждены автомобили, а также жилой дом.

Фото: Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Что известно об обстрелах Херсона за сутки

Российские войска 19 ноября из минометов, артиллерии, реактивных систем залпового огня, танков, гранатометов, дронов и авиации выпустили по территории Херсонской области 323 снаряда, по Херсону — 30.

В общей сложности за сутки военные РФ 51 раз обстреляли Херсонщину. Били по жилым кварталам населенных пунктов области. Шесть человек, в том числе ребенок, ранены.

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