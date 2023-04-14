Россияне обстреляли Бахмут запрещенными фосфорными снарядами (видео)

В четверг вечером, 13 апреля, захватчики обстреляли Бахмут Донецкой области фосфорными зажигательными снарядами.

Соответствующее видео опубликовали украинские Telegram-каналы.

Использование таких боеприпасов вблизи или внутри населенных пунктов запрещено Женевской конвенцией с 1977 года. Такое решение принято из-за высокой температуры горения снарядов, от которой плавится металл, деревья, тела животных и людей. Это оружие особо опасно в радиусе 150 метров от эпицентра взрыва.

Ранее мы сообщали, что оккупанты, вероятно, применили фосфорные снаряды во время обстрела Херсона.

Напомним, сейчас продолжаются самые ожесточенные бои за Бахмут и Марьинку. В течение суток, 13 апреля, российские оккупанты нанесли по территории Украины 11 авиационных ударов и совершили около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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