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Россияне обстреляли Бахмут запрещенными фосфорными снарядами (видео)

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Россияне обстреляли Бахмут запрещенными фосфорными снарядами (видео)

Захватчики обстреляли Бахмут запретным оружием / Фото: из соцсетей

В Бахмуте продолжаются самые ожесточенные бои на фронте.

В четверг вечером, 13 апреля, захватчики обстреляли Бахмут Донецкой области фосфорными зажигательными снарядами.

Соответствующее видео опубликовали украинские Telegram-каналы.

Использование таких боеприпасов вблизи или внутри населенных пунктов запрещено Женевской конвенцией с 1977 года. Такое решение принято из-за высокой температуры горения снарядов, от которой плавится металл, деревья, тела животных и людей. Это оружие особо опасно в радиусе 150 метров от эпицентра взрыва.

Ранее мы сообщали, что оккупанты, вероятно, применили фосфорные снаряды во время обстрела Херсона.

Напомним, сейчас продолжаются самые ожесточенные бои за Бахмут и Марьинку. В течение суток, 13 апреля, российские оккупанты нанесли по территории Украины 11 авиационных ударов и совершили около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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Дата публикации
Просмотры
866
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