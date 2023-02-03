Россияне обстреляли Барвинково в Харьковской области: попали в дом, погибли двое братьев

Их отец получил ранения.
В пятницу, 3 февраля, около 4:30 утра армия Российской Федерации обстреляла городок Барвинково на Харьковщине. В результате попадания в частный жилой дом погибли два брата, мужчинам было 49 и 42 лет. Их отец 70 лет получил ранения. Его госпитализировали.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.
По его словам, за прошедшие сутки оккупанты продолжали массированные обстрелы Волчанского, Купянского, Двухлетнего и других населенных пунктов Чугуевского, Купянского и Харьковского районов. В частности, в Волчанске пострадала женщина.
"Огонь велся преимущественно по частной жилой застройке. Многие дома повреждены и разрушены. Произошли пожары", — сообщил Синегубов.
Также глава области рассказал, что до сих пор продолжается гуманитарное разминирование Харьковщины. За сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 29 взрывоопасных предметов.
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