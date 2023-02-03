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Россияне обстреляли Барвинково в Харьковской области: попали в дом, погибли двое братьев

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
93
Время на прочтение
1 мин
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Россияне обстреляли Барвинково в Харьковской области: попали в дом, погибли двое братьев

Фото: Associated Press

Их отец получил ранения.

В пятницу, 3 февраля, около 4:30 утра армия Российской Федерации обстреляла городок Барвинково на Харьковщине. В результате попадания в частный жилой дом погибли два брата, мужчинам было 49 и 42 лет. Их отец 70 лет получил ранения. Его госпитализировали.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

По его словам, за прошедшие сутки оккупанты продолжали массированные обстрелы Волчанского, Купянского, Двухлетнего и других населенных пунктов Чугуевского, Купянского и Харьковского районов. В частности, в Волчанске пострадала женщина.

"Огонь велся преимущественно по частной жилой застройке. Многие дома повреждены и разрушены. Произошли пожары", — сообщил Синегубов.

Также глава области рассказал, что до сих пор продолжается гуманитарное разминирование Харьковщины. За сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 29 взрывоопасных предметов.

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Дата публикации
Просмотры
93
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