Россияне обстреляли более 10 сел и нанесли авиаудары — Генштаб о ситуации на Харьковщине

В Генеральном штабе ВСУ рассказали оперативную информацию о ситуации в Харьковской области.
На Харьковском направлении российские оккупанты продолжают обстреливать украинские позиции и населенные пункты.
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ за 8 августа.
Подразделения врага с помощью танков, ствольной и реактивной артиллерии пытаются удержать Силы обороны от продвижения вглубь оккупированной территории.
Обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Уды, Светличное, Золочев, Слатино, Новое, Борщева, Русские Тишки, Циркуны, Победа, Слобожанское, Красное, Гусаровка и Асеевка.
Также россияне нанесли авиаудары возле Гусаровки, Верхнего Салтова и Байрака и задействовали беспилотники для разведки неподалеку от Цуповки и Русских Тишков.
Ранее налитик Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов рассказал, готовится ли Россия захватить Харьков.
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