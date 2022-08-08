Россияне обстреляли более 10 сел и нанесли авиаудары — Генштаб о ситуации на Харьковщине

В Генеральном штабе ВСУ рассказали оперативную информацию о ситуации в Харьковской области.

На Харьковском направлении российские оккупанты продолжают обстреливать украинские позиции и населенные пункты.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ за 8 августа.

Подразделения врага с помощью танков, ствольной и реактивной артиллерии пытаются удержать Силы обороны от продвижения вглубь оккупированной территории.

Обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Уды, Светличное, Золочев, Слатино, Новое, Борщева, Русские Тишки, Циркуны, Победа, Слобожанское, Красное, Гусаровка и Асеевка.

Также россияне нанесли авиаудары возле Гусаровки, Верхнего Салтова и Байрака и задействовали беспилотники для разведки неподалеку от Цуповки и Русских Тишков.

Ранее налитик Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов рассказал, готовится ли Россия захватить Харьков.

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