Россияне обстреляли больницу и дома в Херсоне: двое детей тяжело ранены (фото)

В новогоднюю ночь россияне обстреляли детскую больницу в Херсоне.

Российские войска за прошедшие сутки 40 раз обстреляли Херсонскую область. В самом областном центре войска страны-террориста РФ обстреляли детскую областную больницу в новогоднюю ночь, 1 января.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram-канале и информируют в ГСЧС.

По данным спасателей, россияне обстреляли больницу в Херсоне в новогоднюю ночь примерно в полночь. В результате обстрела произошли пожары в корпусе больницы.

К счастью, пострадавших нет. Персонал больницы вовремя эвакуировал в подвал 17 детей, 4 родителя и 38 работников.

По состоянию на 00:40. пожары были ликвидированы.

Также было два попадания в другой корпус больницы. Выбиты окна, повреждена стена. В момент обстрела в корпусе людей не было.

Янушевич добавляет, что оккупанты из артиллерии, РСЗО и минометов били по населенным пунктам области. Он уточнил, что в Херсоне за прошедшие сутки вражеские снаряды попали в объект критической инфраструктуры, частные и многоквартирные дома.

В результате российских обстрелов ранены три человека, среди которых двое детей: 13-летний мальчик — в тяжелом состоянии, 12-летняя девочка получила ранение средней степени тяжести.

К слову, российские оккупанты в новогоднюю ночь покинули Херсон и прилегающие населенные пункты без света.

Напомним, оккупанты регулярно бомбят больницы и родильные Украины и Херсон не впервые страдает от такой атаки. Так, российские оккупанты 29 декабря обстреляли в Херсоне Областной кардиологический диспансер.

А раньше российские оккупанты обстреляли роддом Вольнянской больницы в Запорожской области. В результате чего погиб младенец, которому было только два дня, у одного из пострадавших медиков 37% ожогов.

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