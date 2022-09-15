Россияне обстреляли больницу в Торецке и многоэтажку в Бахмуте, под завалами могут быть люди

Российские оккупанты около полуночи разрушили многоэтажку в Бахмуте, под завалами может находиться четыре человека.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Около полуночи россияне разрушили многоэтажку в Бахмуте. По предварительной информации, под завалами может находиться четыре человека. На месте работает ГСЧС", — отметил он.

Глава ОВА также добавил, что в Торецке россияне попали в больницу — ранили 1 человека, повредили 3 отделения.

В Светлодарской громаде россияне обстреливали Одрадовку и Майорск. Информация о пострадавших не поступала.

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Ночью были прилеты по Северску, там повреждены частные дома. В Покровском районе россияне ударили по тыловому Мирнограду и прифронтовым Авдеевской и Очеретинской громадах. В Мирнограде попали в шахту — ранили одного человека. По предварительной информации, стреляли кассетными боеприпасами из "Смерчей".

В Авдеевке снова массированный артобстрел центра города. Последствия – устанавливаем. В Очеретинской громаде из "Ураганов" обстреляли Новобахмутовку — без пострадавших.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 204-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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