Россияне обстреляли центр города Сумской области: есть раненые и погибшие

Российская террористическая армия в понедельник, 17 июля, обстреляла город Белопилья Сумской области. Оккупанты ударили по административному зданию, из-за чего погибли и ранены.

Об этом сообщили в Сумской ОВА.

Российские террористы в 12:35-12:39 17 июля артиллерией обстреляли центр Белопилья. Террористы попали в административное здание, где есть погибшие и раненые. Их количество сейчас уточняется.

"Враг, к сожалению, бьет по мирным жителям! Цинически уничтожает все на своем пути. Наше соболезнование погибшим. Раненым оказывается оперативно-медицинская помощь", — сообщили в Сумской ОВА.

Напомним, 15 июля из Сум в Киев отправился первый эвакуационный поезд. Он будет курсировать каждый день. На вокзале "Укрпочта" выплачивает каждому гражданину по прибытии 3 тысячи гривен для детей и лиц с инвалидностью и 2 тысячи гривен для всех других лиц.

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