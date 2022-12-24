Россияне обстреляли центр Херсона: 5 убитых, много раненых (фото)

Сегодня, 24 декабря, российские оккупанты снова накрыли огнем центр Херсона.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Россияне совершили очередной террор — обстреляли центр города! Погибли люди, разрушены здания. Центр города, выходной день, много людей на улице", — написал он.

В настоящее время известно о минимум 5 погибших и 20 раненых.

Фото: t.me/tymoshenko_kyrylo

Сейчас все службы работают на месте трагедии.

Ранее стало известно, что за минувшие сутки, 23 декабря, российская армия из артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и танков 71 раз обстреляла Херсонщину. Погибли пять человек, 17 получили ранения.

Среди раненых – шестилетняя девочка. Ее с множественными осколочными травмами доставили в больницу. Ребенок находится в тяжелом состоянии.

По данным ОВА, в сутки зафиксировали 36 обстрелов Херсона. Российские оккупанты били по жилым кварталам города. Попали в объекты критической инфраструктуры, детсад, школу, больницу, магазины, завод, частные и многоквартирные дома.

С тех пор как украинские военные 11 ноября вернули Херсон под контроль Украины, оккупанты почти ежедневно продолжают массированные обстрелы города и области.

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