Россияне обстреляли центр Купянска ракетами С-300: есть жертвы (видео)

По меньшей мере пять человек получили ранения.

Утром 25 апреля российские военные нанесли удар по центру Купянска в Харьковской области. оккупанты попали в здание Краеведческого музея.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, зафиксировано попадание в здание Краеведческого музея. На месте вражеского удара работают все экстренные службы

"По предварительной информации, пять гражданских людей получили ранения, еще по меньшей мере два человека находятся под завалами", — говорится в сообщении.

Впоследствии глава ОВА сообщил, что количество раненых мирных жителей возросло до десяти. Трое пострадавших госпитализировали, а семеро получили легкие повреждения и получили помощь на месте. По состоянию на 10:00 два человека остаются под завалами.

Тем временем руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что армия РФ ударила по центру города ракетами С-300.

"Попали в музей. Под завалами есть люди. Предварительно уже известно о более пяти раненых", — говорится в его сообщении.

Напомним, российские захватчики 22 апреля обстреляли город Харьков из систем С-300. В Новобаварском районе из-за ракетных обстрелов произошел пожар на объекте гражданской инфраструктуры. Также были зафиксированы удары по Слободскому и Основянскому районам.

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