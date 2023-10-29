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Россияне обстреляли центральный район Херсона – сообщили о последствиях (фото)

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
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Россияне обстреляли центральный район Херсона – сообщили о последствиях (фото)

Обстрел Херсона Фото: Начальник Херсонской городской военной администрации

Начальник Херсонской городской военной администрации сообщил о последствиях обстрелов города.

Днем 29 октября русская армия обстреляла центральный район Херсона. В результате вражеского удара ранена 43-летняя женщина.

Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

Состояние пострадавшей медики оценивают как среднее. Пострадавшая госпитализирована.

Обстрел Херсона Фото: Начальник Херсонской городской военной администрации / ©
Обстрел Херсона Фото: Начальник Херсонской городской военной администрации

Мрочко добавил, что враг с временно оккупированного левого берега обстреливает Херсон регулярно. Под удары попадают в основном жилые кварталы города.

Обстрел Херсона Фото: Начальник Херсонской городской военной администрации / ©
Обстрел Херсона Фото: Начальник Херсонской городской военной администрации

Начальник Херсонской городской военной администрации добавил фото последствий недавних попаданий вражеских войск в дома мирных херсонцев.

Напомним также, что в Херсоне под утро 29 октября 2023 г. раздались мощные взрывы.

А 27 октября российские войска ранили 7 жителей города. Херсонцы рассказали о последствиях атаки противника.

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Дата публикации
Просмотры
501
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