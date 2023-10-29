Россияне обстреляли центральный район Херсона – сообщили о последствиях (фото)

Начальник Херсонской городской военной администрации сообщил о последствиях обстрелов города.
Днем 29 октября русская армия обстреляла центральный район Херсона. В результате вражеского удара ранена 43-летняя женщина.
Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.
Состояние пострадавшей медики оценивают как среднее. Пострадавшая госпитализирована.
Мрочко добавил, что враг с временно оккупированного левого берега обстреливает Херсон регулярно. Под удары попадают в основном жилые кварталы города.
Начальник Херсонской городской военной администрации добавил фото последствий недавних попаданий вражеских войск в дома мирных херсонцев.
Напомним также, что в Херсоне под утро 29 октября 2023 г. раздались мощные взрывы.
А 27 октября российские войска ранили 7 жителей города. Херсонцы рассказали о последствиях атаки противника.
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