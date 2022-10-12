Россияне обстреляли центральный рынок в Авдеевке: по меньшей мере семь погибших

Ранены осии лиц.
Утром 12 октября россияне нанесли удар по центральному рынку Авдеевки Донецкой области. На момент вражеской атаки там находились многие люди.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
В результате утренних обстрелов известно о по меньшей мере семи погибших и восьмерых раненых.
"У таких обстрелов нет никакой военной логики — только безудержное стремление убить как можно больше наших людей и запугать других. В этом суть россиян. Не способны противостоять украинскому войску, они "воюют" с безоружными гражданскими", — отмечает Кириленко.
Глава области просит жителей эвакуироваться в более безопасные регионы страны.
К слову, оккупанты дважды обстреляли город из "Градов". Также зафиксированы танковые обстрелы и взрывы.
В частности, за прошедшие сутки оккупанты нанесли авиаудары по Бахмуту, ракетный удар — по Васюковке, в Торецкой общине артобстрел Северного.
Увольнение Донецкой области
В Лиманской и Святогорской общинах в Донецкой области деоккупировано 40 населенных пунктов. В освобожденные города и деревни постепенно возвращается жизнь.
ВСУ 12 сентября уволили Святогорск. Лиман украинские военные уволили 1 октября. 7 октября в Лимане и Святогорске началась эксгумация и перезахоронение тел погибших и умерших в период русской оккупации.
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