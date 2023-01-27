Россияне обстреляли Часов Яр: горят дома и школа (фото)

О пострадавших информация пока не поступала.

Российские войска обстреляли Часов Яр в Донецкой области вечером 27 января, нанеся удар по жилому массиву.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Он уточнил, что Часов Яр был атакован врагом из реактивных систем залпового огня.

"Россияне нанесли удар по жилому массиву. Горит местная школа, многоквартирные и частные дома. О пострадавших информация в настоящее время не поступала", — написал глава области.

Фото: Павел Кириленко

Фото: Павел Кириленко

Фото: Павел Кириленко

Напомним, в ночь на 27 января российские войска более полутора часов обстреливали Часов Яр, убили двух человек и еще пятерых ранили. Повреждено более 10 зданий и автомобили.

Добавим, что в течение 26 января российские оккупанты убили 9 и ранили 6 жителей Донетчины.

Заметим, что 27 января вражеская армия обстреляла жилые кварталы Херсона и района. Обломок снаряда повредил автомобиль с мужчиной и женщиной. Женщина погибла на месте, а мужчину забрали в больницу.

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