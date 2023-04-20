Россияне обстреляли Черниговщину: погибла 25-летняя девушка, двое мужчин ранены (фото)

В четверг, 20 апреля, россияне обстреляли села Галагановка и Леоновка Семеновской ОТГ Новгород-Северского района Черниговской области. Из-за террористических обстрелов погибла 25-летняя девушка, двое мужчин получили ранения.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Россияне из ствольной артиллерии ударили по двум селам на Черниговщине. В селе Галагановка россияне попали в жилой дом, в котором проживала 25-летняя девушка. Она получила тяжелые травмы и скончалась по дороге в больницу. Также травмы получили двое мужчин, их госпитализировали.

Российские оккупанты 20 апреля из ствольной артиллерии обстреляли Черниговщину.

В селе Леоновка в результате вражеских обстрелов повреждены жилые дома и сельскохозяйственная техника. Здесь нет пострадавших.

Прокуратура открыла производство по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

Россияне 20 апреля обстреляли Черниговскую область, есть погибшие / Фото: Офис Генерального прокурора

Напомним, российские оккупационные войска выпустили две управляемые авиабомбы на приграничные населенные пункты Черниговской области.

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