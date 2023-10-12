Россияне обстреляли Чернобаевку в Херсонской области: погиб мужчина

Мужчина умер по дороге в больницу.
Армия РФ сегодня, 12 октября, обстреляла жилищный сектор в Чернобаевке Херсонской области.
Об этом сообщили в ОВА.
"Обстреляли Чернобаевку в Херсонской области. Погиб 71-летний мужчина, он умер по дороге в больницу. Также ранен один местный житель, ему оказали помощь на месте", — говорится в сообщении.
Кроме того, в поселке повреждены десятки домов, частично отсутствует электроснабжение.
Ранее стало известно, что оккупанты попали в детскую больницу в Херсоне.
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