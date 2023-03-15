Россияне обстреляли Днепропетровщину: две женщины погибли, много раненых (фото)

Оккупанты обстреляли жилые дома.
Российские террористы в среду, 15 марта, обстреляли город Марганец Днепропетровской области. На месте трагедии погибли две женщины.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"Рашисты ударили по Марганцу. Убили двух женщин — 62 и 57 лет. Предварительно еще четырех женщин и одного мужчину — ранили. Повреждены 7 многоэтажных и 4 частных дома, хозяйственное сооружение. Сейчас информация уточняется", — написал Лысак.
Напомним, российские оккупационные войска в ночь на 22 января обстреляли Никопольский район Днепропетровской области из тяжелой артиллерии. Больше всего от оккупантов досталось городу Марганец – там россияне разбили лицей, насосное, админздание и предприятие.
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