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Россияне обстреляли Днепропетровщину: две женщины погибли, много раненых (фото)

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
3473
Время на прочтение
1 мин
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Россияне обстреляли Днепропетровщину: две женщины погибли, много раненых (фото)

Фото: Сергей Лысак

Оккупанты обстреляли жилые дома.

Российские террористы в среду, 15 марта, обстреляли город Марганец Днепропетровской области. На месте трагедии погибли две женщины.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Рашисты ударили по Марганцу. Убили двух женщин — 62 и 57 лет. Предварительно еще четырех женщин и одного мужчину — ранили. Повреждены 7 многоэтажных и 4 частных дома, хозяйственное сооружение. Сейчас информация уточняется", — написал Лысак.

Фото: Сергей Лысак / ©
Фото: Сергей Лысак
Фото: Сергей Лысак / ©
Фото: Сергей Лысак
Фото: Сергей Лысак / ©
Фото: Сергей Лысак

Напомним, российские оккупационные войска в ночь на 22 января обстреляли Никопольский район Днепропетровской области из тяжелой артиллерии. Больше всего от оккупантов досталось городу Марганец – там россияне разбили лицей, насосное, админздание и предприятие.

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Дата публикации
Просмотры
3473
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