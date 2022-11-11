Россияне обстреляли Днепропетровщину из "Градов" и артиллерии: выпустили более полусотни снарядов

Прошло без пострадавших.
В течение ночи против 11 ноября российские войска снова обстреливали Днепропетровщину. Под удар врага попали три общины: Марганецкая, Никопольская и Мировская.
Об этом глава Днепропетровской ОВ Валентин Резниченко.
Россияне оттачивали Никопольщину из "Градов" и тяжелой артиллерии. Отмечается, что по мирным населенным пунктам оккупанты выпустили более 50 снарядов.
По словам главы ОВА, обошлось без пострадавших. В результате воржих атак повреждены колледж и жилье.
"В остальных районах ночь с сиренами и без вражеских ударов. На эту минуту спокойно", — подчеркнул Резниченко.
Напомним, российские оккупанты нанесли удар по объекту критической инфраструктуры в Винницкой области после того, как была объявлена воздушная тревога. По предварительной информации, жертв нет.
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