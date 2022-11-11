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Россияне обстреляли Днепропетровщину из "Градов" и артиллерии: выпустили более полусотни снарядов

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
995
Время на прочтение
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Россияне обстреляли Днепропетровщину из "Градов" и артиллерии: выпустили более полусотни снарядов

Фото: Associated Press

Прошло без пострадавших.

В течение ночи против 11 ноября российские войска снова обстреливали Днепропетровщину. Под удар врага попали три общины: Марганецкая, Никопольская и Мировская.

Об этом глава Днепропетровской ОВ Валентин Резниченко.

Россияне оттачивали Никопольщину из "Градов" и тяжелой артиллерии. Отмечается, что по мирным населенным пунктам оккупанты выпустили более 50 снарядов.

По словам главы ОВА, обошлось без пострадавших. В результате воржих атак повреждены колледж и жилье.

"В остальных районах ночь с сиренами и без вражеских ударов. На эту минуту спокойно", — подчеркнул Резниченко.

© Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко
Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Напомним, российские оккупанты нанесли удар по объекту критической инфраструктуры в Винницкой области после того, как была объявлена воздушная тревога. По предварительной информации, жертв нет.

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Дата публикации
Просмотры
995
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