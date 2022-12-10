Россияне обстреляли Днепропетровщину из тяжелой артиллерии: пострадали четыре человека

Армия Российской Федерации в ночь на субботу, 10 декабря, из тяжелой артиллерии обстреляла Никопольский район на Днепропетровщине. Оккупанты атаковали Никопольскую и Марганецкую общины.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Пять атак и четверо пострадавших. Ночь в Никопольщине снова прошла под обстрелы тяжелой артиллерии врага", — подчеркнул руководитель области.

Больше всего досталось Никополю. В результате атаки врага ранения получили четверо пожилых людей. В частности, из квартиры, которую охватило пламя, спасатели достали супругов. Также 72-летний мужчина и 86-летняя женщина госпитализированы с минно-взрывными травмами.

В городе оккупанты изуродовали 11 многоэтажных и частных домов. Российские снаряды повредили детский сад, административное и офисное здание, автомойку, автостоянку, несколько автомобилей, газопровод и линии электропередач.

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

В Марганецкой общине люди уцелели, отметил глава ОВА.

"В других районах ночь была тихой — без тревог и чрезвычайных ситуаций. В эту минуту спокойно", — подчеркнул Резниченко.

Напомним, россияне атаковали Харьковщину, в результате чего два человека ранены, еще один погиб. Ракеты уничтожили два частных дома в селе недалеко от областного центра. С осколочными ранениями госпитализировали двух женщин и 40-летнего мужчину — он скончался уже в больнице от значительной кровопотери.

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