Россияне обстреляли Днепропетровщину: оккупанты убили 18-летнего парня и ранили 4 человек

Российская террористическая армия в среду, 16 августа, обстреляла Днепропетровской область. Оккупанты убили 18-летнего парня и ранили четырех человек, среди которых 2-летняя девочка.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По данным чиновника, оккупанты нанесли удар по Межевской громаде, что на Синельниковщине. Там оккупанты тяжело ранили 18-летнего парня. Потерпевшего пытались спасти медики, однако он скончался.

"Еще четыре человека пострадали. Среди них ребенок. Девочке всего 2 года! Сейчас она в удовлетворительном состоянии, будет лечиться амбулаторно. Атака на район произошла после обеда. Сейчас там до сих пор горит сельхозпредприятие. Огонь охватил более 400 м кв", — сообщил Лысак.

Напомним, российская армия в ночь на 15 августа нанесла ракетный удар по Днепру, есть пострадавшие. В результате атаки был поврежден важный спортивный объект.

Читайте также: