Россияне обстреляли Днепропетровщину: взрыв в Криворожском районе, какие последствия

Вилкул также предупредил о двух взрывах, которые произойдут утром и днем.

Российские войска обстреляли две громады Днепропетровщины в ночь на 13 октября. В то же время в Криворожском районе прогремел взрыв.

Об этом сообщили глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак и глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

Оккупанты из тяжелой артиллерии обстреляли Никополь и Марганецкую громаду. Враг выпустил по ним более 15 снарядов.

Последствия обстрела Днепропетровской области

"Побили частный дом и хозяйственное сооружение. Обследование территорий продолжается. К счастью, людей не задело", — отметил Лысак.

Он, а также Вилкул сообщили об утреннем взрыве в Криворожском районе.

"Тревожное утро. Взрыв в Криворожском районе. Информация уточняется. Без потерь. Других обстрелов в Криворожском районе не было", – говорится в заявлении главы Совета обороны Кривого Рога.

Он добавил, что в городе вся важная инфраструктура, коммунальный транспорт, социальные и медицинские учреждения работают стабильно.

Вилкул предупредил о взрыве в Кривом Роге

Вилкул также предупредил, что 13 октября в 11:00 в производственных целях произойдет плановый взрыв в карьере ЧАО "ИНГОК" (Ингулецкий район). Еще один плановый взрыв запланирован на 14:00 в карьере "Южный" (Саксаганский, Центрально-Городской районы).

"Производственные взрывы контролируются, причин для беспокойства нет", – отметил глава Совета обороны Кривого Рога.

Напомним, 11 октября российские захватчики обстреляли Никополь и попали, в частности, по гимназии. В результате ударов погибли четыре человека.

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