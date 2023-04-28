Россияне обстреляли дом пожилых супругов в Херсонской области: погибла женщина

В четверг, 27 апреля, захватчики обстреляли населенный пункт Одрадокаменка Тягинской общины Херсонской области. Погибла 60-летняя женщина.

Об этом инормирует глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Захватчики ударили по жилому дому, когда во дворе находились мирные жители.

"От полученных ранений на месте погибла 60-летняя женщина. Ее 73-летний муж получил тяжелые травмы. С ранениями лица, туловища и конечностей его госпитализировали", — говорится в сообщении.

Врачи борются за жизнь потерпевшего мужчины.

Напомним, как сообщает издание The Guardian, херсонский коллаборант Владимир Сальдо открыл аграрную фирму в Лондоне, несмотря на введение против него персональных санкций.

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