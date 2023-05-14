Россияне обстреляли Донецкую область из "Ураганов": что известно (фото)

Оккупанты атаковали регион реактивными системами залпового огня. Есть пострадавшие, в том числе ребенок.

14 мая российские захватчики совершили очередной обстрел по городу Курахово в Донецкой области. В результате вражеской атаки три человека получили ранения, в том числе несовершеннолетний.

Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Россияне применили реактивные системы залпового огня "Ураган". Повреждены 5 многоэтажек и 3 частных дома. Кроме того, перебиты сети теплоснабжения. На месте работают спасатели и полиция.

"Пока продолжаются активные боевые действия, все гражданские должны покинуть Донецкую область! Эвакуация спасает жизнь!", – отметил в обращении Павел Кириленко.

Повреждены многоэтажки и частные дома

Три человека получили ранения, в том числе несовершеннолетний

Россияне совершили очередной обстрел по городу Курахово.

Напомним, 14 мая аэроразведка 45 ОАБр в сотрудничестве с 26 ОАБр уничтожила пушку и состав россиян. Вооруженные силы опубликовали видео события.