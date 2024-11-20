Россияне обстреляли Донецкую область кассетными снарядами: погиб ребенок

Глава Донецкой ОВА в очередной раз призвал жителей прифронтовых населенных пунктов эвакуироваться.
В среду, 20 ноября, россияне убили ребенка в Первомарьевке Николаевской общины Донецкой области.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
"Враг обстрелял село кассетными снарядами из РСЗО "Торнадо". Погиб 11-летний мальчик", – говорится в сообщении.
Филашкин добавил, что также в результате обстрела получили ранения два человека, в том числе 13-летняя девочка.
"В очередной раз подчеркиваю: оставаться на Донетчине опасно! Будьте ответственны! Спасите себя и своих детей — эвакуируйтесь!" – призвал местных жителей глава Донецкой ОВА.
Напомним, в Сумской области погибла семья переселенцев, выжил только отец. Семья переехала в Глухов с "нуля", чтобы спастись, но российские дроны догнали женщину и ее двоих детей.
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