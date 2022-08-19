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Россияне обстреляли две громады в Сумской области: что известно

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Россияне обстреляли две громады в Сумской области: что известно

Фото: Associated Press

Российские войска не прекращают наносить удары по территории Сумской области.

Утром 19 августа оккупанты агрессора России обстреляли две громады в области: Белопольскую и Краснопольскую.

Об этом сообщил руководитель Сумской ОВ Дмитрий Живицкий.

Отмечается, что в 06:00 россияне начали обстрел из миномета территории Белопольского общества. Зафиксировано десять "прилетов". Через два часа, в 08:00, из миномета оккупанты открыли огонь по Краснопольской громаде — четыре "прихода".

По словам главы области, по предварительной информации, обошлось без потерь и разрушений.

Как сообщалось, утром 19 августа армия Российской Федерации в очередной раз обстреляла Харьков. На рассвете, в 05:44, оккупанты нанесли удары по трем районам города. Под ударами оказались Киевский, Основенский и Немышлянский районы.

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Дата публикации
Просмотры
86
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