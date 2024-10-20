Россияне обстреляли энергообъекты в Сумской области: десятки тысяч человек остались без света

Сегодня, 20 октября, российские войска атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Сумской области.

Об этом сообщили в ОВА.

В результате атаки временно обесточено более 100 населенных пунктов. В частности, без света осталось 37 тысяч человек в Роменском районе.

Кроме того, еще более 14 тысяч потребителей электроэнергии обесточены в результате военной агрессии РФ на приграничных территориях в Сумской области — это 130 населенных пунктов.

В настоящее время энергетики пытаются ликвидировать последствия вражеских атак.

Следует отметить, что с начала полномасштабного вторжения армия РФ повредила 1468 энергетических объектов на Сумщине.

По данным ОВА, сегодня ночью в небе над Сумщиной зенитчики уничтожили 11 российских "Шахедов".

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