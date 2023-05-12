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Россияне обстреляли ферму в Харьковской области: есть погибший

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
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247
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Россияне обстреляли ферму в Харьковской области: есть погибший

Армия РФ нанесла атаки по ферме на Харьковщине / Фото: Херсонськая ОГА

В результате вражеских обстрелов погиб 30-летний мужчина работник фермы.

Армия РФ обстреляла ферму в с. Чернещина Изюмского района Харьковской области.

Об этом сообщил в Telegram   глава Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Он отметил, что погибший мужчина оказался 30-летним работником фермы.

"Враг продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру и мирных жителей прифронтовых населенных пунктов Харьковщины. Сегодня российские оккупанты обстреляли ферму в с. Чернещина Изюмского района", — написал Синегубов.

Накануне в четверг, 11 мая, кафиры обстреляли шесть общин Сумщины. За сутки в регионе зафиксировали 80 взрывов и 17 обстрелов.

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Дата публикации
Просмотры
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