Россияне обстреляли ферму в Харьковской области: есть погибший

В результате вражеских обстрелов погиб 30-летний мужчина работник фермы.
Армия РФ обстреляла ферму в с. Чернещина Изюмского района Харьковской области.
Об этом сообщил в Telegram глава Харьковской ОВА Олега Синегубова.
Он отметил, что погибший мужчина оказался 30-летним работником фермы.
"Враг продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру и мирных жителей прифронтовых населенных пунктов Харьковщины. Сегодня российские оккупанты обстреляли ферму в с. Чернещина Изюмского района", — написал Синегубов.
Накануне в четверг, 11 мая, кафиры обстреляли шесть общин Сумщины. За сутки в регионе зафиксировали 80 взрывов и 17 обстрелов.
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