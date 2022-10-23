Россияне обстреляли громады Сумской области из минометов и артиллерии — есть раненые

Под вражеским огнем оказались шесть громад Сумской области.
За прошедшие сутки российские захватчики обстреляли шесть громад Сумской области с применением минометов, реактивной и ствольной артиллерии.
Об этом сообщает Госпогранслужба.
Так, в результате обстрелов в одном из населенных пунктов повреждены школа, детский сад, сельсовет, водонапорная башня, памятник, разбиты улицы и огороды, повреждены два жилых дома, линия электропередач.
Среди пострадавших – 68-летняя женщина, которая получила осколочные ранения и находится в больнице.
Оккупанты атаковали Сумщину со стороны российских населенных пунктов: Грудская, Некислица, Теткино, Анатольевка, Николаево-Дарьино и Свердликово.
Напомним, в Украине начались 242 сутки героического противостояния российскому широкомасштабному вторжению. Россияне продолжают обстреливать мирные города Украины, убивая гражданских людей и разрушая инфраструктуру.
За прошедшие сутки оккупанты атаковали десять областей Украины.
Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий заявил, что энергетики в течение дня будут выключать свет в населенных пунктах области без предупреждений заранее.
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