Россияне обстреляли Харьков и деоккупированные районы области, есть ранены: детали от ОВА

Синегубов также рассказал о взрывах людей на минах в области.

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать Харьков и другие населенные пункты региона, расположенные рядом с линией столкновения и границей с РФ, в результате чего ранены гражданские.

Об этом утром 14 ноября рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его данным, войска РФ поздно вечером 13 ноября тремя ракетами, предварительно ЗРК С-300, ударили по Харькову. В результате атаки оккупантов поврежден промышленный объект в одном из районов города. Предварительно, без пострадавших.

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В сутки 13 ноября российские террористы также обстреливали города Купянск и Волчанск и другие населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов. Поврежден жилой дом, инфраструктурный объект и образовательное учреждение. Произошли пожары.

Кроме того, в Купянске с ранением госпитализированы мужчина 48 лет и женщина 26 лет.

Синегубов также рассказал, что вчера в Дергачах на неизвестном взрывном устройстве взорвался 45-летний мужчина. Его с ранениями госпитализировали.

Кроме того, подобный инцидент произошел в с. Волохов Яр Чугуевского района, где из-за подрыва на взрывном устройстве 54-летний мужчина получил ранения.

Руководитель области подчеркнул, что минная опасность остается очень высокой и призвал всех к максимальной осторожности и внимательности.

На территории области продолжаются работы по разминированию. За сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 80 взрывоопасных предметов.

Как сообщалось, российские оккупационные войска попали ракетой в одно из сел Запорожского района, в результате чего повреждена линия электросетей.

Также оккупанты всю ночь 14 ноября били по Никопольскому району, повреждена линия электропередач, как следствие – обесточена насосная станция. 9 населенных пунктов общины остались без воды.

Напомним, глава ОВА Олег Синегубов 11 ноября сообщал, что возле села Погоновка Изюмского района на мине взорвался работавший в поле трактор. Тракторист получил ранение.

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