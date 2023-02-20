Россияне обстреляли Херсон зажигательными снарядами: жуткие видео

О разрушениях и пострадавших пока неизвестно.

Россияне ночью 20 февраля обстреляли Херсон зажигательными снарядами.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

Обстрел Херсона произошел ориентировочно в 21:20. Тогда в городе раздались взрывы. Впоследствии местные жители заметили над городом зажигательные снаряды, выпущенные россиянами по жилым кварталам.

Пока неизвестно о разрушениях и пострадавших.

Напомним, россияне обстреливают Херсон из минометов и артиллерии кафиры там круглосуточно избивают по всем районам города. Сотнями там вылетают стекла и разрушаются бетонные стены, и каждый раз после каждого обстрела люди дома люди берутся все чинить.

Также 19 февраля российская армия массированным артиллерийским огнем накрыла село Бургунка Бериславского района Херсонской области и убила семью.

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