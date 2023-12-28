Россияне обстреляли Херсонщину из всех видов оружия: власти сообщили трагические новости

Один человек погиб из-за вражеской атаки.

Российские оккупанты продолжают обстреливать Херсонщину с временно оккупированного левого берега региона.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

По его данным, за минувшие сутки противник совершил 80 обстрелов, выпустив 404 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации и БПЛА.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, медицинское учреждение в Бериславе. Из-за российской агрессии один человек погиб, шестеро — получили ранения", — написал он.

Напомним, 26 декабря оккупанты массированно обстреливали Херсон из разного вооружения. Вечером армия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона и эвакуационному поезду, где на момент атаки находились около 140 гражданских лиц. Погиб лейтенант полиции из Кировоградской области.

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