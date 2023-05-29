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Россияне обстреляли Херсонскую область и убили мужчину возле его дома: фото

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
346
Время на прочтение
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Россияне обстреляли Херсонскую область и убили мужчину возле его дома: фото

Обстрел Херсонщины 29 мая: россияне убили мужчину. / Фото: Прокуратура Херсонской области

Российские террористы продолжают убивать украинцев.

Российские террористы в понедельник, 29 мая, массированно обстреляли из артиллерии один из населенных пунктов Новокаховской громады Херсонской области. На месте трагедии погиб мужчина.

Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре.

По данным следствия, 29 мая в 11.30 оккупационная армия ударила из артиллерии по одному из населенных пунктов Новокаховской громады Херсонской области. На месте трагедии погиб мужчина, находившийся возле своего дома.

Также повреждены многие жилые дома. По этому факту начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Продолжается следствие.

Напомним, медики экстренной медицинской помощи в Херсоне работают под обстрелами и ежесуточно. Кафиры прицельно бьют по областному центру и области и если есть раненые, именно экстрёнка выезжает первой.

Отметим, что российская оккупационная армия постоянно обстреливает освобожденные территории Херсона, устраивая террор местным жителям.

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Дата публикации
Просмотры
346
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