Россияне обстреляли художественный музей в Херсоне: в облсовете показали последствия

РФ воюет не только с больницами, но и с музеями.

Российские оккупанты утром 30 ноября обстреляли Херсонский художественный музей имени Алексея Шовкуненко.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

"Российская Федерация – страна, которая воюет не только с больницами, но и с музеями. Сегодня утром был обстрелян Херсонский художественный музей имени Алексея Шовкуненко", — отметил он.

Соболевский добавил, что в результате обстрела, пострадало здание учреждения — выбиты окна, разбиты стены. Он также опубликовал фото последствий.

Напомним, что 29 ноября россияне нанесли удар по областной клинической больнице в Херсоне.

Стоит отметить, что после освобождения ВСУ Херсона россияне усилили обстрелы города. Ежедневно Херсон и мирное население находятся под огнем оккупантов.

ВСУ 11 ноября освободили единый областной центр, который с начала полномасштабной войны удалось оккупировать России. Российские оккупанты после отступления начали из артиллерии обстреливать Херсон. Таким образом, они мстят украинцам за то, что вернули этот город.

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