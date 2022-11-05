Россияне обстреляли из "Градов" и артиллерии Днепропетровщину: выпустила почти 40 снарядов

В небе над областью был уничтожен один беспилотник.

Армия Российской Федерации в ночь на 5 ноября обстреляла из "Градов" и тяжелой артиллерии Никопольщину. Под огонь оккупантов попали три общины: Красногригорьевское, Марганецкое и Никопольское.

Об этом сообщил руководитель Днепропетровщины Валентин Резниченко.

По его словам, россияне стреляли из временно оккупированного Энергодара.

Больше всего досталось Никополю, куда русская армия выпустила около 40 снарядов. В результате атаки возникли два пожара. Изуродовано около полутора десятков многоэтажных и частных домов, хозяйственные постройки и газопровод. Российские снаряды попали и по местному лицею, промышленному и транспортному предприятиям. Повреждены производственные мощности и имущество.

"В других районах ночь с сиреной и без атак, и в эту минуту спокойно", — подчеркнул председатель ОВА.

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Кроме того, Резниченко сообщил, что военные из воздушного командования "Восток" уничтожили один вражеский дрон-камикадзе "Shahed-136". Его сбили в Синельниковском районе.

Как сообщалось, армия РФ ведет наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Россияне продолжают нести потери, но пытаются удержать временно захваченные территории. Удары российских оккупантов подверглись районам около 20 населенных пунктов Львовской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Винницкой областей.

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