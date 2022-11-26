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Россияне обстреляли из гранатомета пограничное село на Сумщине

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
3301
Время на прочтение
1 мин
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Россияне обстреляли из гранатомета пограничное село на Сумщине

Иллюстративная фотография. / Фото: Associated Press

Обошлось без разрушений.

В субботу, 26 ноября, около 16:30 российские войска обстреляли пограничное село Белопольской громады в Сумской области.

Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий.

Оккупанты использовали для атаки станковый гранатомет. По словам руководителя Сумской области, 20 боеприпасов сорвались на территории. Обошлось без разрушений. Живицкий также не сообщает о пострадавших.

"Спасибо нашим защитникам и защитницам! Тихой всем ночи", — написал глава областной военной администрации.

Напомним, Россия в субботу, 26 ноября, ракетами обстреляла Днепр. Из-за ракетного удара пострадали 13 человек. Четверо в больнице. Среди них 17-летний юноша.

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Дата публикации
Просмотры
3301
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