Россияне обстреляли из истребителей город Орехов: что известно об авиаударе

Информация о жертвах или потерпевших не поступала.

В пятницу, 15 апреля, российская оккупационная армия снова нанесла удары по городу Орехов в Запорожской области. Войска страны-агрессора применили истребители Су-35.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Запорожская область. Самолеты Су-35 русских нанесли авиационные удары по населенному пункту Орехов", — говорится в сообщении представителя ОП.

По его словам, в результате вражеского удара повреждены частные дома и здание ДЮСШ.

"Суспільне" со ссылкой на заместительницу городского головы Светлану Мандрич пишет, что оккупанты нанесли четыре удара по частному сектору города. Погибших и пострадавших нет, отметила представитель мэрии.

"Ворвы где-то примерно 20 метров в ширину на 10 метров в глубину, два рядом, разрушены полностью спортивная школа и частные дома находившиеся рядом. Снова разрушилось одно из частных предприятий. Разрушения очень большие и где-то еще неразорванные на очистных сооружениях у нас", – рассказала она.

Фото: Суспільне

Напомним, накануне, 14 апреля, оккупанты также нанесли авиаудар по прифронтовому городку Орехов в Запорожской области. Три авиаудара нанес враг по частному сектору, многоэтажкам и фабрике.

Читайте также: