Россияне обстреляли из тяжелой артиллерии Никополь: что известно

Жертв или травмированных нет.
Армия Российской Федерации в ночь на 4 января обстреливала Никополь на Днепропетровщине. Оккупанты ударили из тяжелой артиллерии по районному центру.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
Россияне выпустили около десяти снарядов в сторону города – просто по жилым кварталам. В городе повреждены несколько жилых домов и несколько хозяйственных построек, легковой автомобиль, газопровод и линия электропередач.
По словам главы ОВА, обошлось без погибших и раненых. "В других районах сирена дважды извещала об опасности, но обошлась без атак. На эту минуту спокойно", — подчеркнул Резниченко.
Напомним, россияне обстреляли Середино-Будскую громаду из минометов. Было 4 прилета 120 мм калибра. Прошло без разрушений и пострадавших.
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