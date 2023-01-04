Россияне обстреляли из тяжелой артиллерии Никополь: что известно

Жертв или травмированных нет.

Армия Российской Федерации в ночь на 4 января обстреливала Никополь на Днепропетровщине. Оккупанты ударили из тяжелой артиллерии по районному центру.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Россияне выпустили около десяти снарядов в сторону города – просто по жилым кварталам. В городе повреждены несколько жилых домов и несколько хозяйственных построек, легковой автомобиль, газопровод и линия электропередач.

По словам главы ОВА, обошлось без погибших и раненых. "В других районах сирена дважды извещала об опасности, но обошлась без атак. На эту минуту спокойно", — подчеркнул Резниченко.

Фото: Николай Лукашук, глава Днепропетровского областного совета

Напомним, россияне обстреляли Середино-Будскую громаду из минометов. Было 4 прилета 120 мм калибра. Прошло без разрушений и пострадавших.

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