Россияне обстреляли кардиологический диспансер в Херсоне, есть раненные: первые детали и фото

Оккупанты разрушили кровлю, окна и фасад одного из корпусов.

Российские оккупанты 29 декабря обстреляли в Херсоне, который после освобождения из оккупации захватчики беспощадно ровняют с землей, Областной кардиологический диспансер.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

В результате обстрела пострадали 2 человека – охранник и работник котельной. В кардиологическом диспансере разрушены кровля, окна и фасад одного из корпусов.

"Почти ежедневно под обстрелами медицинские учреждения. На днях это был роддом. Сегодня в результате российских обстрелов города поврежден Областной кардиологический диспансер", — пишет Тимошенко.

Напомним, 24 декабря армия РФ несколько часов вела обстрел Херсона. Вражеская атака была направлена на гражданские места – рынок, торговый центр, жилые дома, админздания.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя обстрел Херсона, написал: "Соцсети, скорее всего, отметят эти фото как "чувствительный контент". Но это не чувствительный контент – это реальная жизнь Украины и украинцев".

По последним данным сообщалось, что пострадали 68 человек, а количество жертв достигло — 10.

В сочельник россияне повторно обстреляли Херсон. Использовали зажигательные боеприпасы. По данным источников, вспыхнули дома, частичное разрушение крыш. К счастью, обошлось без жертв.

Как сообщалось, российские оккупанты за сутки 28 декабря 49 раз обстреляли территорию Херсонщины. Враг гнал по мирным населенным пунктам области по артиллерии, РСЗО, минометам и танкам.

Кроме того, российские оккупанты разбомбили единую церковь в селе Киселевка Херсонской области.

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