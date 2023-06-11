Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Россияне обстреляли кассетными боеприпасами село под Харьковом: что известно

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
1390
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Россияне обстреляли кассетными боеприпасами село под Харьковом: что известно

Россияне обстреляли Харьковщину кассетными боеприпасами.

На место попаданий выехали профильные службы.

Российская террористическая армия в воскресенье, 11 июня, обстреляла село Циркуны под Харьковом кассетными боеприпасами. На место происшествия выехали все экстренные службы.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Российские террористы ударили кассетными боеприпасами по селу Циркуны, что в 9 километрах от Харькова. Масштабы разрушений и последствия устанавливаются.

"Оккупанты обстреляли Циркуны Харьковского района. Предварительно, кассетными боеприпасами. Профильные службы выехали на места попаданий, информация о пострадавших и повреждениях устанавливается", — написал Синегубов.

Напомним, российские оккупанты 11 июня сбросили две управляемые авиабомбы по поселку Казацкое Херсонской области. Одна из них упала рядом с детским садом.

Читайте также:

Буданов "озвучил" планы по контрнаступлению ВСУ: видео

Буданов "озвучил" планы по контрнаступлению ВСУ: видео

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
1390
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация