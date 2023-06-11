Россияне обстреляли кассетными боеприпасами село под Харьковом: что известно

Российская террористическая армия в воскресенье, 11 июня, обстреляла село Циркуны под Харьковом кассетными боеприпасами. На место происшествия выехали все экстренные службы.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Российские террористы ударили кассетными боеприпасами по селу Циркуны, что в 9 километрах от Харькова. Масштабы разрушений и последствия устанавливаются.

"Оккупанты обстреляли Циркуны Харьковского района. Предварительно, кассетными боеприпасами. Профильные службы выехали на места попаданий, информация о пострадавших и повреждениях устанавливается", — написал Синегубов.

Напомним, российские оккупанты 11 июня сбросили две управляемые авиабомбы по поселку Казацкое Херсонской области. Одна из них упала рядом с детским садом.

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