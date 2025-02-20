Россияне обстреляли Константиновку из артиллерии: есть погибшие

оккупанты унесли жизни четырех гражданских.
Сегодня, 20 февраля, Константиновка подверглась обстрелам из ствольной артиллерии РФ. Сейчас известно о 2 погибших мужчинах и 2 женщинах.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
В ведомстве добавили, что повреждено:
- 7 частных домов
- 4 многоэтажки
- общежитие
- инфраструктурный объект
- два предприятия
- три линии электропередач
- газопровод
- 7 гаражей
- три автомобиля.
"В последнее время россияне особенно активно бьют по Константиновке. Остаться там, как и на остальной территории области, опасно! Эвакуация спасает жизнь!", — в очередной раз подчеркнул Филашкин.
Напомним , утром 19 февраля армия РФ ударила по Константиновке. По меньшей мере 1 человек погиб, еще 7 — получили ранения.
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