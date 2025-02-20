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Россияне обстреляли Константиновку из артиллерии: есть погибшие

Россияне обстреляли Константиновку из артиллерии: есть погибшие

Россияне обстреляли Константиновку из артиллерии

оккупанты унесли жизни четырех гражданских.

Сегодня, 20 февраля, Константиновка подверглась обстрелам из ствольной артиллерии РФ. Сейчас известно о 2 погибших мужчинах и 2 женщинах.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Россияне обстреляли Константиновку из артиллерии / ©
Россияне обстреляли Константиновку из артиллерии

В ведомстве добавили, что повреждено:

  • 7 частных домов
  • 4 многоэтажки
  • общежитие
  • инфраструктурный объект
  • два предприятия
  • три линии электропередач
  • газопровод
  • 7 гаражей
  • три автомобиля.

"В последнее время россияне особенно активно бьют по Константиновке. Остаться там, как и на остальной территории области, опасно! Эвакуация спасает жизнь!", — в очередной раз подчеркнул Филашкин.

Напомним , утром 19 февраля армия РФ ударила по Константиновке. По меньшей мере 1 человек погиб, еще 7 — получили ранения.

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