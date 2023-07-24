Россияне обстреляли Константиновку кассетными боеприпасами: погиб ребенок, много пострадавших (фото)

Российская террористическая армия в понедельник, 24 июля, обстреляла город Константиновка Донецкой области кассетными боеприпасами. Погиб ребенок, много раненых.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Около 19:00 российские террористы ударили кассетными боеприпасами по водоему в Константиновке, где на тот момент отдыхали люди. Из-за этого пострадали по меньшей мере семь гражданских, среди которых четверо детей — три девочки, в возрасте 5,11 и 12 лет и 11-летний мальчик. По состоянию на 20:52 один из тяжелораненых детей скончался.

"Били из РСЗО "Смерч" с кассетными боеприпасами — именно тем оружием, которое применяется для "уничтожения живой силы противника". Россияне в очередной раз доказывают, что воюют с гражданскими, и в своем желании убивать не останавливаются ни перед чем", — сообщил Павел Кириленко.

Глава Донецкой ОВА призывает людей, живущих в прифронтовой зоне, не пренебрегать правилами безопасности. Он призвал родителей эвакуироваться вместе с детьми.

Напомним, оккупационные войска РФ днем 24 июля обстреляли населенные пункты Купянского района Харьковской области, в результате чего ранения получили четыре человека, среди них — ребенок.

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