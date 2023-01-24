Россияне обстреляли Константиновку в Донецкой области: ранены четыре человека (фото)

Российские войска во вторник, 24 января, обстреляли Константиновку в Донецкой области. В результате вражеской атаки четыре человека получили ранения, среди которых дети.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

"Всем пострадавшим оказана медицинская помощь. Состояние здоровья пока удовлетворительное", — подчеркнул руководитель Донбасса.

В результате обстрела также были повреждены многоэтажки. Впрочем, точные последствия еще предстоит установить, добавил глава ОВА.

Фото: facebook/Павел Кириленко

"Это очередной удар по городу, расположенному в относительном тылу. И очередной целенаправленный удар по гражданским", — отметил Кириленко.

Фото: facebook/Павел Кириленко

Напомним, российские войска утром 24 января обстреляли Купянск Харьковской области. оккупанты попали в жилые дома гражданских людей. В результате атаки российских захватчиков произошли масштабные пожары.

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