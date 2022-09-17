Россияне обстреляли Краматорск и Константиновку: ранены десять человек, среди них — двое детей

Отмечается, что в результате обстрела были ранены десять человек — пять в Константиновке и столько же в Краматорске. Среди них – двое детей.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"5 раненых — следствие сегодняшних обстрелов Константиновки. Среди раненых — один ребенок. Константиновка довольно удалена от линии фронта, однако россияне регулярно наносят удары по городу", — заявил он.

Что касается Краматорска, то Кириленко отметил, что оккупанты снова ударили по частному сектору — использовали комплекс С-300.

По словам Кириленко, все гражданские должны покинуть область, особенно семьи с детьми, пожилые люди и лица с инвалидностью.

Напомним, почти семь месяцев идет война, которую Российская Федерация начала против Украины. Впрочем, президент-диктатор РФ Владимир Путин до сих пор не считает ошибкой полномасштабное вторжение в страну 24 февраля. Об этом во время пресс-конференции рассказал канцлер Германии Олаф Шольц, комментируя телефонный разговор с главой Кремля.

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