Россияне обстреляли критическую инфраструктуру еще одной области: что известно

Людей просят быть в укрытиях.
В Хмельницкой области во время массированной ракетной атаки РФ, которая уже попала в дома в Киеве, были слышны взрывы.
Об этом сообщил Сергей Гамалий, глава Хмельницкой ОВА.
Гамалий говорит, что в регионе сработала ПВО. Он призвал граждан оставаться в укрытиях к отбою тревоги.
"В области продолжается "Воздушная тревога". В области были слышны звуки взрывов. Сработала ПВО. Просьба ко всем оставаться в укрытиях!", — говорится в сообщении.
В 16:24 Гамалий уточнил, что есть 2 прилета по Хмельницкой громаде. В части города Хмельницкого отсутствует электроснабжение.
"Очередной ракетный обстрел объектов критической инфраструктуры террористической недодержавой в Хмельницкой громаде. Есть проблемы с электроснабжением частей громады. Детали впоследствии", — добавил мэр города Симчишин.
Напомним, в Ровно 15 ноября россияне тоже попали в объект критической инфраструктуры, в результате чего некоторые районы города остались без света.
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