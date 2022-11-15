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Россияне обстреляли критическую инфраструктуру еще одной области: что известно

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
4569
Время на прочтение
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Россияне обстреляли критическую инфраструктуру еще одной области: что известно

Иллюстрация / Фото: mil.gov.ua

Людей просят быть в укрытиях.

В Хмельницкой области во время массированной ракетной атаки РФ, которая уже попала в дома в Киеве, были слышны взрывы.

Об этом сообщил Сергей Гамалий, глава Хмельницкой ОВА.

Гамалий говорит, что в регионе сработала ПВО. Он призвал граждан оставаться в укрытиях к отбою тревоги.

"В области продолжается "Воздушная тревога". В области были слышны звуки взрывов. Сработала ПВО. Просьба ко всем оставаться в укрытиях!", — говорится в сообщении.

В 16:24 Гамалий уточнил, что есть 2 прилета по Хмельницкой громаде. В части города Хмельницкого отсутствует электроснабжение.

"Очередной ракетный обстрел объектов критической инфраструктуры террористической недодержавой в Хмельницкой громаде. Есть проблемы с электроснабжением частей громады. Детали впоследствии", — добавил мэр города Симчишин.

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Напомним, в Ровно 15 ноября россияне тоже попали в объект критической инфраструктуры, в результате чего некоторые районы города остались без света.

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4569
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