Россияне обстреляли критическую инфраструктуру еще одной области: что известно

Людей просят быть в укрытиях.

В Хмельницкой области во время массированной ракетной атаки РФ, которая уже попала в дома в Киеве, были слышны взрывы.

Об этом сообщил Сергей Гамалий, глава Хмельницкой ОВА.

Гамалий говорит, что в регионе сработала ПВО. Он призвал граждан оставаться в укрытиях к отбою тревоги.

Также читайте Россия атаковала объект критической инфраструктуры Харькова – мэр

"В области продолжается "Воздушная тревога". В области были слышны звуки взрывов. Сработала ПВО. Просьба ко всем оставаться в укрытиях!", — говорится в сообщении.

В 16:24 Гамалий уточнил, что есть 2 прилета по Хмельницкой громаде. В части города Хмельницкого отсутствует электроснабжение.

"Очередной ракетный обстрел объектов критической инфраструктуры террористической недодержавой в Хмельницкой громаде. Есть проблемы с электроснабжением частей громады. Детали впоследствии", — добавил мэр города Симчишин.

Напомним, в Ровно 15 ноября россияне тоже попали в объект критической инфраструктуры, в результате чего некоторые районы города остались без света.

Читайте также: