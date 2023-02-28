Россияне обстреляли Купянск на Харьковщине: есть погибший

Утром 28 февраля армия России снова обстреляла Купянск в Харьковской области. В результате вражеского удара погиб гражданский 63-летний мужчина.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, враг разрушил жилые дома. Кроме того, повреждено здание детского сада. Также под удар попал городской парк отдыха.

Глава области заметил, что опасность повторных обстрелов остается высокой. Именно поэтому люди просят быть осторожными и не игнорировать сигналы тревоги.

"Российские оккупанты продолжают сознательно избивать по гражданской инфраструктуре и мирным жителям Харьковщины", — подчеркнул Синегубов.

Фото: Олег Синєгубов

Напомним, представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявлял, что вероятность повторного наступления российских оккупантов на Харьков и Купянск существует, но ВСУ отслеживают действия врага и готовы дать отпор в случае необходимости.

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