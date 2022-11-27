Россияне обстреляли Курахово из артиллерии – есть погибшие (фото)

Город на Донбассе уже далеко не впервые попадает под вражеский огонь.
Российские кафиры обстреляли из артиллерии город Курахово в Донецкой области. Два человека погибли, один получил ранения.
Об этом сообщает глава ОВА Павел Кириленко.
По его словам, в результате обстрела четыре дома получили повреждения.
Курахово уже далеко не в первый раз попадает под вражеский огонь — россияне последовательно и целенаправленно бьют по гражданским.
"Не оставайтесь на Донетчине – вы ставите под риск собственную жизнь", – призвал Кириленко.
Напомним, армия РФ все еще пытается выйти на административные границы Донецкой области.
Ситуация в Донецкой области: что известно
Британская разведка сообщает, что в Донецкой области в районе Павловки и Угледара продолжаются интенсивные бои. Россия сосредоточила на этом участке фронта значительные силы. Впрочем, здесь российская морская пехота понесла большие потери.
В Донецкой области на Бахмутском направлении продолжаются круглосуточные бои. Под Бахмутом и Авдеевкой армия РФ несет серьезные потери в ежедневных попытках штурма обороны ВСУ.
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