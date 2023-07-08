Россияне обстреляли Лиман: много погибших и раненых (фото)

Есть повреждения в городе.

Российские войска в субботу, 8 июля, обстреляли из реактивной системы залпового огня Лиман в Донецкой области. оккупанты ударили по частному сектору. Есть жертвы.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Около 10 утра россияне нанесли удар по городу с РСЗО — попали в частный сектор. Поврежден дом и магазин", — говорится в сообщении.

В результате вражеского удара по меньшей мере шесть человек погибли. Кроме того, пять человек получили ранения. На месте работает полиция. Парамедики оказывают необходимую медицинскую помощь.

Россияне нанесли удар по городу Лиман с РСЗО. / Фото: facebook/Павел Кириленко

По меньшей мере, шесть человек погибли в результате атаки РФ по Лиману. / Фото: facebook/Павел Кириленко

Россияне обстреляли Лиман: шесть человек погибли, а пять человек получили ранения. / Фото: facebook/Павел Кириленко

Напомним, в ВСУ рассказали о количестве сбитых дронов и попадания во время ночной атаки беспилотниками. Российская Федерация атаковала Украину Shahed-136/131. Силы ПВО уничтожили пять дронов. Впрочем, есть "прилеты" на Кировоградщине и Кривом Роге.

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